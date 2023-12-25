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Ekşi Sözlük'e ikinci erişim engeli getirildi

Ekşi Sözlük'e ikinci erişim engeli getirildi

Şehitlerle ilgili yapılan skandal paylaşımlar sonrasında Ekşi Sözlük'e soruşturma başlatılmıştı. Siteye erişim engeli getirildi.

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Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirildi. eksisozluk1923.com alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

Ne olmuştu?

Platform, Kahramanmaraş depremleri sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatılmıştı. Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ ise 14 Aralık’ta erişime engellenmişti. Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1999.com’ alan adı da erişime engellendi.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son 2 gündür şehit olan askerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyurmuştu.

Antalya'da sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alınmıştı.

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