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Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu

Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu

Erzincan'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan kar tatili isteyen öğrenciye Vali'nin verdiği nasihat gibi yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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Erzican Valisi Hamza Aydoğdu'nun sosyal medyadaki paylaşımına yorum yaparak kar tatili isteyen Musab isimli öğrenciye Vali'nin verdiği cevap gündem oldu.

Kar tatili isteyen Musab isimli öğrenci, “Valim hep üniversitelilere önem veriyorsunuz, bizim de mesajlarımızı değerlendirseniz. Okulların bu kara tatil olması gerekmiyor mu? Bu kadar kara köy yollarına” dedi.

Vali Hamza Aydoğdu’da Musab isimli öğrenciye sosyal medyada üzerinden yanıt verdi.

Aydoğdu'nun öğrenciye verdiği yanıt şu şekilde:

“Musab biraz önce dışarıdaydım. Milli Eğitim Müdürümüzle şehri gezdik. Hava çok güzel, sizi çok seviyorum, lütfen derslerinizden geri kalmayın, karı görmek, onun üzerinde yürümek, güzel havayı solumak, kartopu oynamak, o keyfi yaşamak güzel değil mi? En ufak zorlukta, kar tanesinde tatil yapmak sizi hayatın farklı güzelliklerinden ve zorluklarından mahrum bırakır.

Bu da size iyilik değil kötülüktür. Bir abiniz olarak şunu söylüyorum, hayat karşısında en ufak zorluk yaşamıyorsanız mutlu olamazsınız. Mutluluk zorlukları ve engelleri aştıktan sonra gelen erdemin adıdır. Yarın ben de bir okul ziyareti yapacağım, heyecanlıyım. Gözlerinden öperim. Musab Bin Umery’e layık olan yiğidim. İyi geceler."

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