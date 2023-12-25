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Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!

Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!

Uşak’ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Banaz ilçesine bağlı Paşacık Köyü yakınlarında meydana geldi. İ.D. (31) yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. (55) yönetimindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonette yolcu konumunda bulunan Ramazan Yılmaz (24) sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kamyon sürücüsü A.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam başlatıldı.

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