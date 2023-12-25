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Galatasaray'dan derbi sonrası Icardi paylaşımı: Utanıyoruz

Galatasaray'dan derbi sonrası Icardi paylaşımı: Utanıyoruz

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren derbi mücadelesi sonrası sarı kırmızı ekip, sosyal medya hesabından Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı kullanarak bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında 0-0 berabere kalmasının ardından sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gözünün morardığı bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımda, Icardi'nin Djiku ile girdiği pozisyonda yerde kaldığı anın vurgulanmasıyla birlikte "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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