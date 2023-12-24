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İsmail Kartal’dan derbi öncesi Fred açıklaması

İsmail Kartal’dan derbi öncesi Fred açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, cezalı olan Fred ile ilgili "Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluş BeIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Kartal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız.

"Güçlü bir oyunumuz var"

Bu sonuçta bir derbi. Averajla biz lideriz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. İyi hazırlandık. Moralimiz iyi. 3 puan için hazırlandık. Kazanmak için planlar yaptık. Oyuncularıma güveniyorum. Güzel bir ortamımız var, güzel bir hava yakaladık. Güçlü bir oyunumuz var. Rakibimize bunu hissettirerek kazanmak istiyoruz.

"Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz"

Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır. Derbilerin atmosferi yüksek, gerilimi yüksektir. Kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım inşallah verdiğim görevleri yerine getirir, getireceklerine inanıyorum.

 

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