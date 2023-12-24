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Aynı aileden 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi!

Aynı aileden 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi!

Karabük’te aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Yeni Mahalle Nizamı Cedit Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, evin kapısını açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Aile Ferhatlarını baygın halde bulan genç, durumu 112 Acil Servisine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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