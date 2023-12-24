Özgür Özel'den şehit bildirisi eleştirilerine yanıt! Özel, iktidara sordu: Bir grup askerimiz terör örgütünün elinde mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 şehidin ardından terör saldırılarına karşı ortak bildiriye imza atmamalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Özel, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehit var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını istiyoruz. " dedi.

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Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırıları sonrası Meclis4te yaıynlann ortak bildiriye imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tepkilerin odağında.

Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, burada ‘bildiri’ eleştirilerine ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi.

Özel, gazetecilerin imza CHP’nin imzalamaladığı ortak şehit bildirisini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor"

“Şehit haberleri peşi sıra gelince şunu söyledik, MSB gelsin meclisi bilgilendirsin. Sonra bildiri mi imzalayacağız, ortak tavır mı takınacağız, yanlışı hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız, bunu hep beraber konuşalım.’ Yanıt; ‘Siz bildiriye imza atın.’ Öyle yağma yok bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar, Erdoğan propaganda yapıyorlar, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz. Bugün saat 11’de açıldık. Meclis’te Bakan vardı, Mehmet Şimşek. Soruldu hükümet bilgilendirecek mi diye. Hayır dedi. Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Meclis’te. Soruyoruz:

20 aydır pençe kilit operasyonu sürüyor hedefleri neydi hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldıysa niye oradayız, ulaşmadıysa nedenleri nedir? Soruyoruz, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Pençe Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehit var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını istiyoruz. Ve yeni şehitlerin gelmemesi için asgari alandaki tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor, askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil hata değil, hakkımızdır.

"Meşruiyet kazandırmayacağız"

Hataları yapan soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı a4 kağıdının üzerinde buluşup da onlara meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayışla ana muhalefet partisi biz ne yaparsak yapalım imza atar.’ Yapmayız. O metne imza atmadık o metinde terörü kınıyorlar bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz. Ne vardı da siz imza atmadınız diyorlar ne vardı da imza attınız, neden iktidara nefes oluyor güç veriyorsunuz onları bu sorunları çözüyor mu?

Bir başka partinin sözcüsü ne vardı da siz imza atmadınız diyor. Ne vardı da siz imza attınız, neden iktidara nefes oluyor güç veriyorsunuz onları bu sorunları çözüyor mu?” diye tepki gösterdi.”

Özel, “Ezbere bir siyasetle iktidarlarını sürdürenler otursunlar kendi durumların düşünsünler” diye konuştu.

Ömer Çelik’e yanıt: Bir bizim imzaladığımız, bir de grubunun imzaladığı bildiriye bak!

Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur” sözlerine de yanıt verdi. Özel, “Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Bugün ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Bir bizim imzaladığımız, bir de grubunun imzaladığı bildiriye bak. Senin şaşırdığın muhalefet olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın bugün milli güvenlik bakanından bilgi istiyor olmamız. CHP’nin terörle mücadele konusunda en ufak bir tavizi olmaz. Terörle mücadele ederken TSK’ya destek vermek başka bir şeydir hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik ne demişti?

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından terör saldırısına karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından eleştirilmişti.

Çelik bugün yaptığı açıklamada Özel ve CHP'nin yaklaşımı için, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur” ifadelerini kullanmıştı.

“CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur” açıklamasında bulunan Çelik, “CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır” demişti.