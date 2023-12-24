Kamyonet bahçeye uçtu, karı koca yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan kamyonet fındık bahçesine yuvarlanırken, kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.

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Kaza, ilçenin Hanyanı Mahallesi Çaybaşı Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi'ndeki evine seyir halinde olan Mehmet Kaya yönetimindeki 52 AAR 317 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

Kaza sonrası sürücü Mehmet Kaya ve yanında bulunan eşi Seyhan Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yardımıyla yaralılar kamyonetten çıkarıldı.



Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.