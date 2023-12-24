BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Karabük'te sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'te sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçarken, üzerine tahta ve kremit düşen otomobiller zarar gördü. Sağanak yağmur sonrasında bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Abone ol

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi. Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak sonrası bu sabah bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belenköy mevkiinde de şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan tahta parçası bir otomobilin camına saplanırken, düşen kremitler ise 4 araca zarar vererek maddi hasar oluşturdu. Öte yandan merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyünde Nezahat Bozma'ya ait evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. 5000 Evler Mahallesi'nde oturan ev sahibi Bozma, komşularının haber vermesiyle durumdan haberi olduğunu söyledi.

Ovacık ilçesine bağlı Bodurlar Köyünde de sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırda çökme meydana geldi. Ahırda 25 hayvanın bulunması nedeniyle durum jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hayvanları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye ortak bildiri tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye ortak bildiri tepkisi
Teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP, eleştirilere böyle yanıt verdi
Teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP, eleştirilere böyle yanıt verdi
Süper Lig'de Konyaspor, Kayserispor'u mağlup etti!
Süper Lig'de Konyaspor, Kayserispor'u mağlup etti!
Mustafa Sarıgül'den sözleşmeli askerlik eleştirisi: Sözleşmeli vatan görevi olmaz!
Mustafa Sarıgül'den sözleşmeli askerlik eleştirisi: Sözleşmeli vatan görevi olmaz!
Kar yağışı kazaya neden oldu: Kamyonet bahçeye uçtu!
Kar yağışı kazaya neden oldu: Kamyonet bahçeye uçtu!
Motosikletli genç, park halindeki kamyona çarptı, hayatını kaybetti!
Motosikletli genç, park halindeki kamyona çarptı, hayatını kaybetti!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Mehmetçikler için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Mehmetçikler için dua etti
130 terörist öldürüldü! Somali'de Eş-Şebap'a büyük darbe!
130 terörist öldürüldü! Somali'de Eş-Şebap'a büyük darbe!
MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusunu etkisiz hale getirdi
88. Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı
88. Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı
Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü!
Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü!