Motosikletli genç, park halindeki kamyona çarptı, hayatını kaybetti!

Antalya’nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

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Kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezi, Çakallık Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güneş Cerit'in (19) kullandığı 07 BBH 323 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 07 YRS 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cerit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güneş Cerit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cerit’in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı