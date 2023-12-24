CHP yönetimine bildiri şoku! CHP milletvekili Gürsel Erol 'imza atıyorum' dedi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin 12 askerin şehit olduğu terör saldırısına karşı TBMM'de ortak bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Erol, 4 partinin yayınladığı bildiriye imza attığını söyledi. Gazeteci Barış Yarkadaş, o açıklamayı paylaştı CHP yönetiminin tavrını eleştirdi.Abone ol
Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 askerle ilgili TBMM'de yayınlanan terör saldırısına karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'de rahatsızlığa yol açtı.
Milletvekilleri, CHP yönetimine karşı rahatsızlıklarını dil getirmeye başladı. Ana muhalefet partisi yönetimine sert eleştiriler birbiri ardına geldi.
CHP'li eski milletvekili ve yazar Barış Yarkadaş, CHP yönetiminin bildiriyi imzalamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bildiriye imza atılmamasının neden yanlış olduğunu anlatan Yarkadaş, ayrıca 4 partinin imzaladığı ortak bildiriye imza attığını söyleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un açıklamasına yer verdi.
"İmza atmama tavrını doğlu bulmuyorum"
"Ben imza atıyorum"