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Büyükşehir Hentbol Türkiye Kupasında adını 4’lü finale yazdırdı

Büyükşehir Hentbol Türkiye Kupasında adını 4’lü finale yazdırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, HDİ Sigorta Türkiye Kupası’ndaki çeyrek final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında deplasmanda 43-32 mağlup ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik’i evinde 38-27 mağlup ederek adını 4’lü finale yazdırdı.

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HDİ Sigorta Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik’i 43-32 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı evinde 38-27 galip ayrılarak adını 4'lü finale yazdırdı. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Hentbol Takımı Hüseyin Bereket, Kerem Yontar, Ramazan Döne, İlkan Keleşoğlu, Sedat Yıldırım, Emre Keskin ve Samet Kamberoğlu 7’lisi ile başladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Büyükşehir Tentbol devre arasına 19-14 önde gitti. İkinci yarı rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyerek farkı açan Büyükşehir, sahadan 38-27 galip ayrılarak HDİ Sigorta Türkiye Kupası’nda adını 4’lü finale yazdırdı.

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