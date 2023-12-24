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Şehit ailelerine yönelik çirkin paylaşımlara soruşturma açıldı Yılmaz Tunç açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit ailelerine yönelik çirkin paylaşımlara soruşturma açıldı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal medya sitelerinden şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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