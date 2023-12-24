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Hırsızlar Dilan Polat'ın annesinin mezarını açmaya çalıştılar! Para gömülü olduğunu düşündüler

Hırsızlar Dilan Polat'ın annesinin mezarını açmaya çalıştılar! Para gömülü olduğunu düşündüler

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahisle suçlanan Dilan Polat gündemden düşmüyor. Hırsızlar tutuklu olan fenomenin annesinin mezarını kazdı. Şüphelilerin mezarda para gömülü olduğu düşüncesi ile mezarı aradıkları düşünülüyor.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat bir süredir Türkiye gündeminde. Kardeşleri de tutuklu olan Dilan Polat'ın gözaltı sürecinde evinin bahçesi de kazılarak para aranmıştı. Bunu gören hırsızların aklına gelen herkesi şoke etti.

Fox Haber'de yer alan iddiaya göre Dilan Polat'ın annesinin Batman'daki mezarı bile kazıldı. Yıllar önce babası tarafından öldürülen Dilan Polat'ın annesi Nihal Ayhan'ın mezarlığı kimliği belirsiz kişilerce kazılarak para arandı.

Şüpheliler Polat ailesinin sahip olduğu servetin bir kısmının Dilan Polat’ın vefat eden annesinin mezarında gömülü olduğunu düşündü. Tahribata uğrayan mezarda para arayan kişiler hakkında araştırma başlatıldı. Avukatı Hüseyin Kaya bu olayı sosyal medyasında paylaşınca sosyal medya kullanıcıları da olaya isyan etti. Yaşanan skandala dair "Yuh artık saygısızlar", "Şeytanın aklına gelmez", "Bu nasıl korkunç bir düşünce" yorumları yağdı.

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