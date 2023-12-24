Mil-Diyanet Sen üyelerinden Kızıl Goncalar protestosu!

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), üyeleri, "Kızıl Goncalar" adlı diziyi protesto etti.

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki FOX TV binasında toplanan Mil-Diyanet Sen üyeleri, tepkilerini içeren dövizler taşıdı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Mil-Diyanet Sen İstanbul Şube Başkan Vekili Muhammet Faruk Gür, söz konusu dizide dini değerlerin ve din görevlilerinin tahkir edilmeye kalkışıldığını savundu.

Kanal yöneticilerini ve bu tür yayınlara senaristlik yapanları, İslami hassasiyeti olan Müslümanlardan özür dilemeye ve yapılan yanlıştan vazgeçmeye davet ettiklerini anlatan Gür, "Bizler İslami değerlerimizin iğrenç sahnelere konu edilmesini ve Müslümanların aşağılanmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Gür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) "Ahlak Denetim Kurulu" kurulmasını istediklerini aktararak, "Yetkililerimizi bu konuyu acilen gündeme almaya davet ediyoruz. Çünkü biz, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tertemiz zihinlerinde din görevlilerimiz hakkında olumsuz algı oluşturulmasına ve milletimizin zihinlerinin ahlaksız yayınlarla ifsat edilmesine asla razı olamayız." ifadelerini kullandı.

RTÜK, diziye ilişkin şikayetleri inceliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.