BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Mil-Diyanet Sen üyelerinden Kızıl Goncalar protestosu!

Mil-Diyanet Sen üyelerinden Kızıl Goncalar protestosu!

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), üyeleri, "Kızıl Goncalar" adlı diziyi protesto etti.

Abone ol

İstanbul Zeytinburnu'ndaki FOX TV binasında toplanan Mil-Diyanet Sen üyeleri, tepkilerini içeren dövizler taşıdı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Mil-Diyanet Sen İstanbul Şube Başkan Vekili Muhammet Faruk Gür, söz konusu dizide dini değerlerin ve din görevlilerinin tahkir edilmeye kalkışıldığını savundu.

Kanal yöneticilerini ve bu tür yayınlara senaristlik yapanları, İslami hassasiyeti olan Müslümanlardan özür dilemeye ve yapılan yanlıştan vazgeçmeye davet ettiklerini anlatan Gür, "Bizler İslami değerlerimizin iğrenç sahnelere konu edilmesini ve Müslümanların aşağılanmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Gür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) "Ahlak Denetim Kurulu" kurulmasını istediklerini aktararak, "Yetkililerimizi bu konuyu acilen gündeme almaya davet ediyoruz. Çünkü biz, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tertemiz zihinlerinde din görevlilerimiz hakkında olumsuz algı oluşturulmasına ve milletimizin zihinlerinin ahlaksız yayınlarla ifsat edilmesine asla razı olamayız." ifadelerini kullandı.

RTÜK, diziye ilişkin şikayetleri inceliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kızıl Goncalar dizisi ortalığı karıştırdı! İsmailağa Cemaati ayağa kalktı
Foto Galeri Kızıl Goncalar dizisi ortalığı karıştırdı! İsmailağa Cemaati ayağa kalktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'un yüksek ilçeleri beyaza büründü
Samsun'un yüksek ilçeleri beyaza büründü
Rize’de fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü
Rize’de fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü
Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
Hırsızlar Dilan Polat'ın annesinin mezarını açmaya çalıştılar! Para gömülü olduğunu düşündüler
Hırsızlar Dilan Polat'ın annesinin mezarını açmaya çalıştılar! Para gömülü olduğunu düşündüler
Pişmiş kestanenin kilosu 500 liradan satılıyor
Pişmiş kestanenin kilosu 500 liradan satılıyor
Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
Manisa’nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Manisa’nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar mahsur kaldı
Tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar mahsur kaldı
Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye bildiri tepkisi: Aradaki fark sağdakinde PKK yazmıyor!
AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye bildiri tepkisi: Aradaki fark sağdakinde PKK yazmıyor!
Herkes soğukla mücadele ederken pideciler sıcaktan bunalıyor
Herkes soğukla mücadele ederken pideciler sıcaktan bunalıyor