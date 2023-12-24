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AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye bildiri tepkisi: Aradaki fark sağdakinde PKK yazmıyor!

AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye bildiri tepkisi: Aradaki fark sağdakinde PKK yazmıyor!

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin TBMM'de ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki gösterdi.

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Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası TBBM'nin ortak bildirisine imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepkiler sürüyor.

Olaya ilişkin Meclis'te kapalı oturumun yapılması ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirmesi gerekçesiyle teröre karşı ortak bildiriye imza atmaması tartışmalara neden oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.

4 partinin ortak bildirisi ile CHP'nin bildirisini yana yana getiren Çelebi, "Soldaki TBMM Ortak Bildirisi Sağdaki CHP Bildirisi Aradaki fark sağdakinde PKK yazmıyor!" ifadelerine yer verdi.

"Aradaki fark sağdakine PKK yazmıyor"

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