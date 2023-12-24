Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti

Bakan Yaşar Güler, toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Yaşar Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotlarımızı tebrik etti."

Bakan Güler, Irak ve Suriye'deki hava harekatlarına katılan pilotlara seslendi



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.

Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." diyen Güler, şöyle devam etti:

"Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi"

Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir."

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla." dedi.