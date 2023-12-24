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Van’da "sporda şiddet" operasyonu: 12 gözaltı!

Van’da "sporda şiddet" operasyonu: 12 gözaltı!

Van’da “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” ve “şiddete neden olabilecek açıklamalar” maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan sanal devriye sonucunda; ‘tehdit veya hakaret içeren tezahürat’ ve ‘şiddete neden olabilecek açıklamalar’ maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

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