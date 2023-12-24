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Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezini beyaza bürüdü.

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Kastamonu'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar yağışı Kastamonu il merkezini beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde kar yağışı devam ederken, kar mesaisine başlayan Kastamonu Belediyesi ekipleri ise tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Kar yağışının gün boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar kenti beyaza bürüyen kar yağışını mutlulukla karşıladı.bedaş

"Nihayet yağdı"
Kastamonu'da pastane işletmeciliği yapan , dört gözle bekledikleri karın sonunda geldiğini belirterek, "Nihayet yağdı. Eskiden Ekim ayında yağardı. Bu sene geç de olsa yağdı. Mutlu olduk. Toprak ıslanmayınca her şey kıtlık olur. Toprak ıslanacak ki bize meyve versin. Kurak gittiğini düşünsek her şey daha kötü olacak" dedi.

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