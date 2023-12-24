BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  DÜNYA

Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi!

Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi!

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Abone ol

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu korkuttu
Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu korkuttu
Mutluluk kasınız, sizi mutsuz etmesin!
Mutluluk kasınız, sizi mutsuz etmesin!
Muş’ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor
Muş’ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi
Kars’ta 33 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kars’ta 33 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Hakkari'de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu!
Hakkari'de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu!
Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı!
Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı!
Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor
Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması