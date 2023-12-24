BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari'de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu!

Hakkari'de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı ilçe merkezi kar kalınlığı 30 santimetre ulaştı. Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece mesaisine başladı.

Abone ol

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışının başlamasıyla hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede aralıklı yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini güçlendirirken merkezde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulmasıyla ekipleri harekete geçirdi. Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece saatlerinde ilçenin tüm mahalle yollarında kar temizleme çalışmasına başladı.

Yoğun bir mesai harcayan karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum ise 7/24 saat hazır beklemede olduklarını belirttiler.

Öte yandan, il özel idaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliğinin ekipleri de kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı!
Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı!
Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor
Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
TBMM'de 4 partiden 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
TBMM'de 4 partiden 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı
12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?
Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?