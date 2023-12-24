BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı!

Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı!

İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen otomobil ve servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 35 APN 436 plakalı otomobilin sürücüsü bariyere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şeridinde ilerleyen 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi ile servis minibüsünden 6 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Araç içinde sıkışan kimsenin olmadığı kazada sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine iki yönlü olarak durdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor
Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
TBMM'de 4 partiden 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
TBMM'de 4 partiden 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı
12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?
Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?
Irak ve Suriye'de hava harekatı! 29 hedef imha edildi
Irak ve Suriye'de hava harekatı! 29 hedef imha edildi