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Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?

Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?

PFDK, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'e 3 maç men cezası verdi

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mındihome Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları belli oldu.

TFF'nin açıkladığı PFDK Kararları'nda Fred'e 3 maç ve 39 bin lira, Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men ve 78 bin lira para cezası verildi.

Brezilyalı oyuncu ligdeki Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayacak.

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