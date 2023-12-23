Afrika’nın en büyük ülkesinden kripto para kullanımına izin

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da 2 yıl önce kara para aklama ve terör nedeniyle kullanımı yasaklanan kripto paralara yeniden izin verildi. Akıllara, Nijerya'da yüksek nüfuzu olan Londra'daki tefeci sermayedarlar geldi.Abone ol
Nijerya Merkez Bankası (CBN), ülkede uygulanan kripto para kullanımı yasağının kaldırıldığını bildirdi.
CBN'nin Mali Politika ve Düzenleme Departmanı Direktörü Haruna Mustafa, yayımladığı genelgede, küresel olarak mevcut eğilimlerin kripto para düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.
Ülkede uygulanan kripto para kullanımı yasağının kaldırıldığını aktaran Mustafa, "CBN, Nijerya'daki bankacılık faaliyetlerine ilişkin düzenleyici yetkisi altındaki finans kuruluşlarına rehberlik sağlamak üzere yeni bir kılavuz yayımladı" ifadesini kullandı.
Nijerya hükümeti, Şubat 2021'de ülkede kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımını yasaklamıştı.
LONDRA TEFECİLERİNİN ROLÜ MÜ VAR?
Yıllar boyunca İngiltere’nin sömügesinde kalan ve günümüzde İngiliz hinterlandındaki ülkeler arasında gösterilen Nijerya’daki bu karar soru işaretleri oluşturdu. Dünyanın en büyük kara para havuzu olarak bilinen Londra sermayesinin Nijerya üzerinden gerçekleştirdiği kirli işlemlerde kripto para kozunu mu kullanacağı merak uyandırdı.