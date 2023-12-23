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Bitlis'te kar yağışı: 100'e yakın araç yolda kaldı

Bitlis'te kar yağışı: 100'e yakın araç yolda kaldı

Bitlis’te iki gündür süren kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

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Bitlis-Tatvan karayolunda ağır tonajlı ve tırlar başta olmak üzere 100’e yakın araç kardan dolayı yolda kaldı.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda karayolları ekipleri de hummalı bir çalışma başlatarak araçları kaldıkları yerden kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.

2 gündür yağan yar, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi

Kentten iki gündür etkisini arttırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken kar kalınlığı merkezde 25, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 55 santimetreye ulaştı.

Bitlis Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının yarında devam edeceği bildirildi.

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