Sabiha Gökçen açıklaması: Türkiye'nin ikinci büyük pisti olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pistin Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki pistin açık kalacağını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'nin yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılacak ikinci piste ilişkin soruyu yanıtlayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Sabiha Gökçen'de bu yılı 36 milyonla tamamlayacağız. Yeni bir terminal ve piste ihtiyaç oldu. Nihayetinde bitirdik. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olacak. Bir pisti iniş, diğerini kalkış olarak kullanalım diye düşünüldü. Kapasite en az iki kat artmış olacak. En olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış yapılabilecek. Yeni uçuşlarla 36 milyon 40 milyonu geçecek. Birkaç yıl içinde oraya geleceğimizi öngörüyoruz. Burada yeni bir terminal binası da planlıyoruz. Kapasiteyi 80 milyonlara kadar çıkarmış olacağız. Önce sıkışan pistti, bunu yaptık. Birkaç yıl sonra terminal de sıkışacak, onunla ilgili planlamayı yaptık."

Uraloğlu, ikinci pistin maliyetinin 1 milyar euro civarında olduğunu söyledi.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ PİSTİ TUTACAĞIZ"

Atatürk Havalimanı'nın geleceğiyle ilgili konuşan Uraloğlu, "Oradaki pisti tutacağız, günlük 100 civarında uçak hareketi var. Pist orada kalacak. Orayı açık tutmaya devam edeceğiz." dedi.

"İSTANBUL'DA KÖPRÜLER İÇİN İYİLEŞTİRME YAPILIYOR"

İstanbul'da köprülerde, viyadüklerde depreme karşı güçlendirmeye karşı ihtiyaç olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Çok uzun zamandır kritik yapılar dediğimiz tüneller, büyük köprüler, büyük viyadüklerle ilgili gerekli analizleri yaptık. İstanbul'da genelini iyileştirdik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de askı halatlarını değiştiriyoruz."

İstanbul'da acil yardım ekiplerinin girmesiyle ilgili senaryo üzerinde çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu günlük 150 bin aracın geçtiği sistemden bahsediyoruz. Kriz anında geçecek araç 300 binlere çıkabilecektir. Kilyostan Sarıyer'e tünel yapıyoruz. Üçüncü köprüye hızlı ulaşım sağlanacak. Alternatif ulaşım yollarını da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"HATAY HAVALİMANI'NIN PİSTİNİ YÜKSELTİYORUZ"

Hatay Havalimanı'nda pist çalışmasıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Yeni baştan pisti yapmış olacağız. Halen boş uçakların inmesine dolu uçakların kalkmasına müsaade ediyoruz. Bir tarafta deniz, bir tarafta Amanoslar var. Beş yeri çalıştık, taşıyabilir miyiz diye. Maalesef sivil havacılık kuralları gereği hiçbir kriteri sağlayamadık. Mecburen olduğu yerde pisti yükseltiyoruz. Taşkın kodunun üzerine çıkarıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Hatay dışında pistlerde bir risk görmediklerini söyledi.

"İSTANBUL-ANKARA HIZLI TRENİ 300 KM HIZA ULAŞACAK"

Uraloğlu, İstanbul-Ankara hızlı tren projesinde son duruma yönelik bilgi verdi. Uraloğlu, "İstanbul'da 16,5 milyon, Ankara'da 6 milyonlara yakın nüfus var. Ulaşımı hava yoluyla, karayoluyla ve hızlı trenle sağlıyoruz. Hem zamana hem kapasiteye ihtiyacımız var. Yaklaşık 300 km/s hızla hizmet edecek tren planlıyoruz. 80 dakika sürecek. 250 km/s üzerindeki tren hızları artık bir üst teknolojiyi gerektiren tren setleridir. Biz bu teknolojiyi de ülkemize getireceğiz." diye konuştu.

İSTANBUL-ANKARA ARASINA YENİ OTOYOL

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında yeni otoyol planlandığını, Akyazı'dan Ankara'ya gidecek bir otoyol öngördüklerini söyledi. "Projelerine başladık" diyen Uraloğlu, hedeflerinin 2028'e kadar inşaata başlamak olduğunu söyledi.

İSTANBUL METRO ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

İstanbul'da metro çalışmalarına ilişkin konuşan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosu önümüzdeki ay bitiririz. Halkalı'da belli bölümünü önümüzdeki sene açmı olacağız. Sirkeci-Kazlıçeşme arası ocak ayında hazır olur." diye konuştu.

"TAVAN FİYATI ARTIRMA GÜNDEMDE YOK"

Uçak bileti fiyatlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Uraloğlu, "1650 lira tavan fiyatı koyduk. Şu an için tavan fiyat artırılmasıyla ilgili yeni bir çalışmamız yok." diye konuştu.