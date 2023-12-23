Trabzonspor Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Başakşehir, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor 0-0 Başakşehir (CANLI SKOR)

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek