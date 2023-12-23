Ali Yerlikaya tüm programlarını iptal edince 'İstanbul adayı oluyor' denmişti! Gerçek bambaşka çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi yeniden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı adayı olarak güçlenirken, Bakan'ın Cuma günü Valilerle yapacağı toplantı dahil tüm toplantılarını iptal etmesi "aday oluyor, onun için" yorumlarına neden oldu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Bakın Bakan Yerlikaya tüm programlarını neden iptal etmiş!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen perşembe günü 81 il Valisi ve 81 İl Jandarma Komutanını Ankara’ya davet etti. Toplantının konusu seçim güvenliğiydi. Ancak toplantı bazı valiler ve jandarma komutanları yoldayken iptal edildi.

Bu iptal Ankara kulislerinde Bakan Yerlikaya’nın İBB başkanlığı adaylığıyla ilişkilendirildi. Ankara kulislerinde Bakan Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olma ihtimali nedeniyle programın son dakika iptal edildiği öne sürüldü.

Aday değil! Annesi rahatsızlandığı için...

Bakan Yerlikaya'nın defalarca 'aday değilim' dediğini hatırlatan yakın kaynaklar, Halk TV'nin “Peki toplantı son dakika neden iptal edildi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bakan Bey’in annesi rahatsızlandığı için o gün yapılacak tüm toplantıları iptal edildi. Ancak yeni bir toplantı tarihi belirlendi. Valilerimiz ve İl Jandarma Komutanlarımızı yeniden davet edeceğiz. Toplantımızı yapacağız.”