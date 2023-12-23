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Uşak’ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Musa Demir (49) idaresindeki 01 AHT 271 plakalı tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. İhbar üzeri olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Musa Demir’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kazadan dolayı trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

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