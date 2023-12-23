Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Ziyarete Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu ve kongre üyeleri, dernekler ile çok sayıda taraftar katıldı.

Siyah-beyazlı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Hasan Arat'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hasan Arat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, deftere şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk... Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden gelen Beşiktaşlılarla birlikte huzurunuza çıkmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün Anıtkabir’e koşup gelen binlerce taraftarımızla birlikte, aziz vatanımız için mücadele vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, silah arkadaşlarınızı, Kurtuluş Savaşı’nda şanlı ordumuza cephe gerisinde hizmet eden, Cumhuriyet'imizin büyüyüp güçlenmesi için durmadan çalışan fedakar milletimizin her bir ferdini, rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz. Bugün ebedi istirahatgahınızda bir kere daha Atatürk ilke ve değerlerine, ülküsüne ve hedeflerine bağlılığımız ilelebet devam edeceğine ant içeriz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için her Beşiktaşlı ömrü boyunca gayret ve samimiyetle çalışacaktır.

Bugün bize emanet ettiğiniz ve eşsiz vatanımızı korumak, geliştirmek ve muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için 120 yıllık Beşiktaş camiası gururla taşıdığı ay-yıldızlı şanlı arması ve gücünü tarihten alan kadim kültürüyle her zaman devletimizin ve milletimizin hizmetinde olacaktır. Tarih boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaran milletimiz, hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için ilhamını sizden alacaktır. Aziz Atatürk, Beşiktaş camiasının her üyesi adına size sonsuz şükran ve minnetlerimize sunarız. Bu millet sizi asla unutmayacaktır."