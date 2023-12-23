Ekrem İmamoğlu meydan okudu! 'Bu dönem gitmeye niyetimiz yok'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri için iddialı konuştu. "Bu dönem gitmeye niyetimiz yok" diyen İmamoğlu, "İstanbul'u depreme hazırlayamayız, başka yöntemler devreye aldık" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Kartal Kaper Sitesi Daire Belirleme kuru çekiminde konuştu. İmamoğlu, kentsel dönüşüm ve depreme dikkat çekerek kamu kurumlarının birlikte çalışması gerektiğini söyledi. İmamoğlu ayrıca yerel seçimlere ilişkin, "Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok" dedi.

İstanbul için başka yöntemler devreye aldık

Beklenen olası İstanbul depremine bu 80 yıl geçse de hazırlayamayacağımızı gördük diyen İmamoğlu, "Başka yöntemler devreye aldık. Bu işler böyle olmayacak hızlı olmak zorundayız. Ama hızlı olmak hata yapmak demek değildir. Ben her birinizin yuvasının sağlam olmasıyla kafamı yastığa daha rahat koyabiliriz." dedi.

"Bu işin partisi olmaz"

Bütün kurum ve kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, " Bir kanuna, hukuksal zemine ihtiyacımız var. Kamu bankaları kapılarını sonuna kadar açmalı. Bu işin partisi, siyaseti olmaz. Ben bunu görüyorum ve ayıplıyorum ama bunun üstesinden geleceğiz. Kiptaş, sabit taksitle sosyal konut üreten tek kurum oldu. Hızlı tarama yöntemini bakanlığa da önerdik ama önemsiz buldular. 113 bin yapıyı ziyaret ettik, 35 bine yakınında inceleme yapma zorunluluğu doğdu. Seçim dönemi iş açıklayan, proje açıklayan, finans kaynaklarını açıklayan anlayıştan utanıyorum." ifadelerini kullandı

"Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok"

Son olarak 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Belediye Başkanlığı kimin? 16 milyon İstanbullunun. Belediye Başkanı seçimle gelir, seçimle gider. Bizim bu dönem gitmeye niyetimizi yok onu söyleyeyim de. Kanal İstanbul için gece gündüz çalışıyorlar, neden? Birilerinin arsası var diye, Bırakın bu işi, milletin işini çözelim. İstanbul'da askeri alanlar imara açıldı, lüks konut yapılıyor, yanına yanaşamazsınız. Halkçı çözüm gerekiyor."

Ben sizin emanetçinizim...

"Biz önce sizin gönlünüzdeki sevgi ve saygıya talibiz, oy sonradan gelir. Bize vereceğiniz her oy bizi daha da güçlendirir. Ben sizin emanetçinizim sizin her kuruşunuza sahip çıkacağım. Bizim bütçemiz bereketli bütçe, israfa, ranta, parayı çarçur etmeye son. Bu şekilde işimize son gaz devam edeceğiz. İstanbul için başta deprem meselesi için daha büyük hedefler koyacağız. Yeni dönemde yüzbinlerce yurttaşımızı güvenli konutlarına kavuşturmak için kolları sıvadık, bu göreve talip olduğumu bir kez daha söylüyorum."