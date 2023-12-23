İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor! Erdoğan "31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'da kentsel dönüşüm planını açıkladı. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'na eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız" dedi

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından İstanbul'da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeni bir aşamaya geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklandı. Plan doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 700 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

1.5 milyon TL destekle vatandaş yapacak

- İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. 350 bin konutu dönüştüreceğiz. Vatandaşımız 1,5 milyon TL'lik destekle evini yapacak. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Depreme hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur.

- Yarısı bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. 100 bini kira desteği 800 bini hibe desteği şeklinde verilecek.

Kredi ödemeleri evler teslim alınınca

- Kredi ödemeleri evler teslim edildikten sonra başlayacak. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız.

- Şehrimizdeki çalışmalarda 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz.

- Bugünkü programımızda tüm aşamaları ile İstanbul'da yüzyılın dönüşümü programımıza start veriyoruz. İlgili kurumlarımızı tebrik ediyorum.

- 6 Şubat'taki sarsıntılar bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. Böylesi büyük afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler çalışmamızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor.

- Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Nüfusun yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yaşıyor. Ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos depreminin etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık.

- Hiçbirimizin depremi hafife alma lüksü olamaz. bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek 17 Ağustos ve 6 Şubat ile yeniden karşlılaşmak demektir.

- Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Dolayısı ile deprem ile mücadeleyi önce zihinlerde başlatmak gerek. Deprem değil çürük bina öldürür ilkesini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Türkiye'nin birinci meselesi yapı stokunun yenilenmesidir. 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamlelerin olduğuna inanıyorum.

- 2 milyon konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012'de ile defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm için 480 milyar liralık kaynak harcadık.

- Milyonlarca vatandaşımızı sağlıksız yapılardan kurtararak güvenli yuvalarına taşıdık. 13 milyonu aşkın insanımızın hayatına dokunduk. Toki'nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati rol oynadığı ortaya çıkmışytır. Toki binalarımız deprem imtihanını alnının akı ile vermiştir. Toki tarafından yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Muhalefete rağmen toki'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için hamdediyoruz. Toki'nin yapı stoğunu yenilemek için devam edeceğiz.

- İstanbul'da 6 milyon konut toplam 7 buçuk milyon bağımsız bölüm yer alıyor. 600 bini süratle dönüştürülmeli. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Çalışmalar için 128 milyar lira kaynak kullandık. 5 yılda 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon üzere riskli bölümü dönüştürmek.

Kimsenin malına mülküne çökülmeyecek

- Muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Yine takoz koymanın peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne mülkiyet hakkının ihlali söz konusu değil. Amaç kentsel dönüşümü hızlandırmak ve bu meseleye çözüm bulmaktır. Vatandaşımızı yalanlara itibar etmemeye çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm yalanı ile sabote etmesine izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken İstanbullu kardeşime çürük binayı reva görene eyvallah edemeyiz.

Rezerv alanlara 400 bin konut

- İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut daha katarak dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.

- İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz.

Ekrem İmamoğlu'na göndermeler...

- Bir derdi olmayan, bir meselesi olmayanların çözüm peşinde koşması zaten beklenemez. Bizi parti, ittifak olarak rakiplerimizden ayıran ülkeye ve millete hizmet aşkı ile viran olmamızdır. Milletimizin derdi bizim derdimizdir. Sadece bize oy verenlerin değil 85 milyonun tamamının sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz.

- Aziz milletimizin teveccühü ile geldiğimiz makamları sıçrama tahtası değil ülkemize hizmet etme makamı olarak gördük. Şov peşinde koşmadık. İnsanımızın da bu gayretlerimizi görmüş olması bizi 20 yıldır bu makamda tutmasını sağladı. Benim milletim çabalarımızı gördü samimiyetimize inandı. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimin hepsinde milletimiz bizden desteğini, duasını esirgemedi.

31 Mart'ta İstanbul'da fetret devri bitecek

- Milletimizin tüm kesimleri ile aramızdaki bağı siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Bu ilişkiyi daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan, verdiği sözlere beton dökenlerden olmayacağız.

- Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüğünü hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile engelleniyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz.

- 31 Mart çok önemli. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapacatak irtifa kaybına son verecek hak ettği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız.

Adayımızı yakında açıklayacağız

- İstanbul'a kendini vakfedecek, Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız. Sabırla, kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.