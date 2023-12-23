Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu! Canlı yayında açıkladı Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz kimdir?

Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Son olarak AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde yapığı mutabakatı açıklamıştı. İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği Yeniden Refah Partisi'yle ilgili bomba bir kulis haberi geldi. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da tek başına seçime göreceği ve adayının da Necmettin damadı Mehmet Altönüz'ü aday göstereceği iddia edildi.

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Yerel seçime gidilirken parti ve ittifaklardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. MHP dün yaptığı açıklamada AK Parti ile yerel seçimler kapsamında anlaştığını duyurmuştu. Yapılan mutabakata göre 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak. AK parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'la görüşerek İstanbul, Ankara ve İzmir için işbirliği önermişti.

Yeniden Refah'ın İstanbul adayı: Damat...

Gazeteci Sinan Burhan katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını açıkladı. Burhan, Yeniden Refah'ın İstanbul'dan Mehmet Altınöz'ü aday göstereceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Altınöz, rahmetli Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'la evli.

Mehmet Altınöz

Burhan şunları ifade etti:

"Bu gece bana göre daha önemli bir başlık daha var. İstanbul'un ilk seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazanmıştı. Bu ne demektir diğer partilerin oy oranları da önemli. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın en önemli üyelerinden birisi olan Yeniden Refah Partisi İstanbul'dan aday gösterecek.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme sonrasında bazı yerlerde Yeniden Refah'ın aday göstermeyeceği ifade edilmişti. Şu anda Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 3 oy olarak 331 bin oy almıştı. Şu anki anketlere göre bu oyun daha da arttığı ifade ediliyor. Peki aday kim? Yeniden Refah'ın İBB Başkan adayı Sayın Mehmet Altınöz olduğu ifade ediliyor. Sayın Altınöz, rahmetli Erbakan hocanın da ayrıca damadıdır."