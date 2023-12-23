İYİ Parti'de 'ahlaksızlık' kavgası! Oktay Vural ile İbrahim Özkan birbirine girdi? Oğullarını nasıl işe soktun?

İYİ Parti'den istifa eden İBB Başkanvekili İbrahim Özkan ile Genel Başkan Yardımcısı Oktaş Vural arasındaki kavga giderek kızışıyor. Oktay Vural'ın 'arka kapı diplomatı' dediği İbrahim Özkan, Oktay Vural'a Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İYİ Parti Grubu'na danışman yaptığı çocukları üzerinden vurdu.

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İYİ Parti'den istifa eden İBB Başkanvekili İbrahim Özkan ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural kavgasında ikinci perde. Oktay Vural, 'Arka Kapı Diplomatı' dediği İbrahim Özkan'ı, CHP Parti Meclisi'nden önce CHP'nin Çanakkale adayının Muharrem Erkek olacağını bilmekle suçladı. İbrahim Özkan, bu kez Oktay Vural'ı çocukları üzerinden vurdu. Daha önce de Oktay Vural, "Sen kimsin de arka kapı diplomasisi yürüttün" diye sormuş, İbrahim Özkan Daha dün partiye gelmişsiniz. Ne maksatla geldiğiniz belli değil.." diye cevap vermişti.

Bizim 'arka kapı diplomatı'...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a dikkat çeken bir suçlamada bulundu. "CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş" diyen Oktay Vural, "İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul 'arka kapı diplomatı' aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti." dedi.

Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi.

Oktay Vural Özkan'a yönelik suçlamalarını şöyle sürdürdü: "Yani 'arka kapı diplomatı' başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi... Derin ilişkiler..."

Oğullarınızı nasıl işe soktunuz?

Oktay Vural'ın paylaşımını alıntılayan İbrahim Özkan ise Oktay Vural'a çocukları üzerinden vurdu. Vural'ın bir çocuğunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını, bir çocuğunun da Vural'la birlikte İYİ Parti TBMM grubuna danışman yapıldığını açıkladı. Özkan, "Bunları hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz?" diye sordu. İşte Özkan'ın o paylaşımı:

Hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz!

Sayın Vural ben komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim.

Paylaştığım gibi talep meclis üyenizden geldi.

Bu konulara gitmek istemesem de siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB çalışmaya devam edecek mi?

İYİ partide pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz.