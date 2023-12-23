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Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Ömer'e partner geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Ömer'e partner geliyor

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim katılıyor. Abdullah Bey'in ailesine Alev'i sevdiğine dair söylediklerinden sonra Pembe'nin sinir krizi geçirdiği sahneler sosyal medyayı adeta sallamıştı. Heyecanın giderek tırmandığı dizide Ömer'e partner geliyor.

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Show Tv'nin cuma akşamları izleyicileri ekranı başına kitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümlerinde yer alan Apo ile Alev'in aşkı sosyal medyayı sallamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reyting rekortmeni diziye bomba oyuncu katılıyor.

Yılın en yüksek reytingine imza atan Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibine flaş bir oyuncu katılıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü seyirciyle buluştu. Ketche’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin kadrosuna önemli bir karakter katılıyor. 'Görkem' karakterine hayat verecek oyuncu için titiz bir cast çalışması yapıldı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleminden çıkan dizide 'Görkem' rolüne Özge Özacar canlandıracak. Özacar’ın Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi. Bu gelimenin ardından dizideki tansiyonun giderek artacağı düşünülüyor.

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