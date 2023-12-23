BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı!

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı!

Doğu Karadeniz bölgesinde yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde (Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
6 askerin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıktı! Hainler sisi fırsat bildi
6 askerin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıktı! Hainler sisi fırsat bildi
Fransa Nijer'deki Büyükelçiliğini kapattı, tüm askerlerini çekti!
Fransa Nijer'deki Büyükelçiliğini kapattı, tüm askerlerini çekti!
Kimse tüketmek istemiyor ama şifa deposu, yoğurdun içine koyup tüketin
Kimse tüketmek istemiyor ama şifa deposu, yoğurdun içine koyup tüketin
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike, akrilat alerjisi yapıyor
Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike, akrilat alerjisi yapıyor
Ücretsiz seyahat kartları için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı
Ücretsiz seyahat kartları için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı
Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir!
Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir!
Sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakanlara çipli takip, cezası var
Sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakanlara çipli takip, cezası var
Azerbaycan şehitlerimiz için taziye mesajı gönderdi!
Azerbaycan şehitlerimiz için taziye mesajı gönderdi!
Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış!
Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış!
Borsaya yeni Türk savunma şirketi geliyor
Borsaya yeni Türk savunma şirketi geliyor