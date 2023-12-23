BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Ücretsiz seyahat kartları için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ücretsiz seyahat kartları için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ücretsiz ve indirimli seyahat kartları için Resmi Gazete’den yapılan açıklama ile peş peşe yeni iki karar yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmelikte yürütme yetkisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verildi. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar da yeniden belirlendi.

Abone ol

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yürütme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait araçları ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerin hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.” denildi.

Gelir Desteği Ödemeleri için karar verildi

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

“6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen” ibaresi “verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir!
Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir!
Sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakanlara çipli takip, cezası var
Sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakanlara çipli takip, cezası var
Azerbaycan şehitlerimiz için taziye mesajı gönderdi!
Azerbaycan şehitlerimiz için taziye mesajı gönderdi!
Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış!
Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış!
Borsaya yeni Türk savunma şirketi geliyor
Borsaya yeni Türk savunma şirketi geliyor
1969 Bilecik Kulübü zorlu Manisa maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
1969 Bilecik Kulübü zorlu Manisa maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gribal enfeksiyonla mücadelede bol sıvı tüketin!
Gribal enfeksiyonla mücadelede bol sıvı tüketin!
Kocaeli'de mahallelinin doğalgazı kesildi, soğuktan titreyerek oturdular
Kocaeli'de mahallelinin doğalgazı kesildi, soğuktan titreyerek oturdular
Glutensiz diyet herkese uygun olmayabilir!
Glutensiz diyet herkese uygun olmayabilir!
Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Uzmanı uyardı, doktorun onayı olmadan çocuğa soğuk algınlığı ilaçları vermeyin
Uzmanı uyardı, doktorun onayı olmadan çocuğa soğuk algınlığı ilaçları vermeyin
Kırşehir'de DEAŞ üyesi 2 şüpheli yakalandı!
Kırşehir'de DEAŞ üyesi 2 şüpheli yakalandı!