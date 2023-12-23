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Kocaeli'de mahallelinin doğalgazı kesildi, soğuktan titreyerek oturdular

Kocaeli'de mahallelinin doğalgazı kesildi, soğuktan titreyerek oturdular

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir mahallenin tamamında doğalgazın kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Kış gününde kombilerini çalıştıramadıklarını söyleyen bir vatandaş, İzgaz'ı aramalarına rağmen muhatap bulamadıklarını söyledi.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesinde dün saat 16.00’dan itibaren doğalgazları kesilen mahalleli isyan etti. Kış gününde soğukta kalan aileler, İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (İzgaz) aradıklarını ancak muhatap bulamadıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Video çeken bir vatandaş, "Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesinde dün saat 16.00’dan itibaren doğalgaz hattında kaynaklanan problemden dolayı doğalgaz yok. Yaklaşık 17 saat oldu. Defalarca İzgaz’ı aramamıza rağmen herhangi bir sonuç elde edemedik. 17 saattir bu kış gününde gazımız kapalı, kombiler çalışmıyor" dedi.

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