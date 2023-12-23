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MİT ve Emniyet ekiplerinden ortak operasyon: Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı!

MİT ve Emniyet ekiplerinden ortak operasyon: Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı!

Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Meliha Aktaş, Sarıyer'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı bulunan Meliha Aktaş'ın Sarıyer'de olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Meliha Aktaş gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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