Dubai'de lüks villalarda Elazığ vişne mermeri kullanılacak

Dünyada 65 ülkede prestijli ve lüks mekanların gözdesi haline gelen Elazığ vişne mermeri Dubai'deki lüks villa projesinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor.

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Alacakaya Mermer tarafından dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki mermer ocaklarından çıkarılan vişne mermeri, rengi, beyaz damarlı desenleri ve kalitesiyle ihraç edildiği ülkelerdeki prestijli ve lüks rezidans, otel, alışveriş merkezi, mağaza zinciri ve villa gibi mekanlarda dekoratif amaçlı ürün olarak büyük talep görüyor.

Elazığ vişne mermeri, bugüne kadar Beyaz Saray ve Kabe başta olmak üzere Ritz Carlton, Kempinski, Mandarin Oriental, Fendi, Dolce & Gabbana, Moncler, Shangri-la Hotel, Victoria's Secret, İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Havalimanı, Çankaya Köşkü gibi bir çok prestijli mekan ve projelerde kullanılmak suretiyle Türkiye'nin marka değeri haline geldi.

Bu yıl, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından hayata geçirilen Dubai Hills Golf Place projesinde yer alan lüks villalarda kullanılmak üzere 100 bin metrekare vişne mermeri ve Karaman'ın premium gri mermeri sipariş edildi.

Bu rakamla bugüne kadar tek seferdeki en büyük mermer ihracatını gerçekleştirecek olan firma, proje kapsamında aldığı siparişin yüzde 80'ini teslim etti.

"Elazığ vişne mermeri kullanıldığı mekana değer katıyor"

Alacakaya Mermer Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan Yaşlı, AA muhabirine, mermer sektöründe 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini, bugüne kadar vişne mermeri öncülüğünde 65 ülkeye yaptıkları ihracatla istihdama ve ülke ekonomisine katma değer sağladıklarını söyledi.

Dünyada sadece Alacakaya ilçesindeki ocaklardan çıkan vişne mermerinin, yurt dışında Türkiye için marka değer haline geldiğini kaydeden Yaşlı, şöyle konuştu:

"Dünyada eşi ve benzeri olmayan Elazığ vişne mermeri Türkiye'nin yurt dışındaki marka değeri olan ürünlerden biridir. Kendine has rengi, desenleri ve kalitesiyle dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki mermer ocaklarımızdan çıkarılmaktadır. Bu nedenle dünyanın en seçkin ve en prestijli mekanlarında kullanılan Elazığ vişne mermerimiz kullanıldığı mekana değer katmaktadır."

"Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Bugüne kadar Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya olmak üzere 5 kıtada 65 ülkeye mermer ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Yaşlı, bu ihracatı Elazığ vişne mermerinin dikkat çeken görünümüne ve kalitesine borçlu olduklarını dile getirdi.

Elazığ vişne mermerinin ihracatlarının lokomotifi konumunda olduğunu ifade eden Yaşlı, şöyle konuştu:

"Şu an üzerinde çalıştığımız en önemli proje Dubai Şeyhi Muhammed Bin Raşid Al Maktum tarafından hayata geçirilen Dubai Hills Golf Place projesidir. Proje, içerisinde lüks villalar, alışveriş merkezi, golf sahası, tatil ve eğlence mekanlarının bulunduğu yaşam alanlarından oluşuyor. Bu proje kapsamında Dubai'ye toplamda 100 bin metrekare vişne mermeri ve Karaman'daki ocağımızdan çıkan premium gri taşımızın ihracatına başladık. Şu ana kadar 80 bin metrekare mermeri Dubai'ye ihraç ettik. Bu büyük projemizi 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Mermer ihracatımızla, ülke ekonomisine ve ülke istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz."