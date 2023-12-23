Şırnak-Beytüşşebap yolunda heyelan

Şırnak’ta şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Kayaların düştüğü yol ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde dünden beri etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Dev kaya parçaların düştüğü Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler yoğun bir çalışma başlattı. 3 saat boyunca yolu ulaşıma açmak için çalışan ekipler, kaya parçalarını temizleyerek yolu tek şerit olarak yeniden ulaşıma açtı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, ekiplerin yolu tamamen ulaşıma açmak için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.