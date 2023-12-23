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Komançero çetesinin lüks otomobilleri polis aracı oldu

Komançero çetesinin lüks otomobilleri polis aracı oldu

Komançero Çetesi’nden ele geçirilen ve aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley marka lüks araçların bulunduğu arabalar giydirme yapılarak polis aracı haline getirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonla çökerttiği Komançero Çetesi'ne düzenlenen operasyonda ele geçirilen lüks araçlar artık emniyet için kullanılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini talep etti ve araçlar kullanılmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Sabah'ın haberine göre, aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley marka lüks araçların bulunduğu arabalar giydirme yapılarak polis aracı haline getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı, uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero "Suç işlemek için örgüt kurmak", "Kurulan örgüte üye olmak", "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarına yönelik yapılan operasyonla çökertilmişti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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