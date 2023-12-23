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Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı

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Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu verilerini açıkladı. 23 Aralık Cumartesi günü için Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bitlis, Muş ve Van için sarı kodlu, Hakkari ve Şırnak için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bir uyarı da İstanbul'a geldi. İşte Kerem Ökten'in İstanbul açıklaması ve Türkiye'de 5 günlük hava durumu...

Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı

Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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