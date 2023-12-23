TRT o dizinin gözünün yaşına bakmadı! Reytinglerde çakıldı, final yapıyor

Geçtiğimiz yazdan beri TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisinin ekran macerası, düşük reytingler nedeniyle sona eriyor. Dizi, 27. bölümde ekrana veda edecek.

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Yaz aylarında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisi, en son 25. bölümüyle seyirciyle buluştu. Son haftalarda reytinglerinde ciddi kayıp yaşayan dizinin akıbeti de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

Ayşegül Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1’in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu.