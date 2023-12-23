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Atletizmde 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak

Atletizmde 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak

Atletizmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak.

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Yarış, Dikmen Keklik Pınarı'nda saat 10.30'da başlayacak. Sporcular Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türkocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi ve Tandoğan Meydanı'nı geçtikten sonra 10.8 kilometrelik parkuru Eski Tren Garı'nın önünde tamamlayacak.

88. Büyük Atatürk Koşusu'na toplam 1653 sporcu başvuru yaptı.

Koşuya 2005 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular katılabilecekler. Master yarışları ise 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75 yaş üstü kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Dereceye giren sporculara yarış sonrası çeşitli hediyeler verilecek.

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