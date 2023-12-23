BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  DÜNYA

Eneos'un başkanı, taciz gerekçesiyle görevden alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eneos'un başkanı, taciz gerekçesiyle görevden alındı

JAPONYA'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, "sarhoşken bir kadını taciz ettiği" gerekçesiyle görevine son verildi.

Abone ol

Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı. Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.

Olayın, Genel Müdür Yardımcısı Yasuşi Yatabe ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kotaro Sunaga'nın da katıldığı bir toplantıda yaşandığı ortaya çıktı.

Davranışı "kabul edilemez" olarak nitelendirilen Saito'nun, Eneos Holdings Başkanlığı görevine son verildi.

Saito'dan boşalan pozisyona, yeni yönetici kadrosu seçilene kadar İdari Başkan Yardımcısı Miyata Tomohide getirilecek.

Ağustos 2022'de, Eneos'un o dönemki başkanı Sugimori Tsutomu, bir lokantada müşterilerle ilgilenen kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle istifa etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şehit olan 6 askerin isimleri belli oldu! 6 şehre ve Mekke'ye ateş düştü! Yürek yakan hikayeler...
Foto Galeri Şehit olan 6 askerin isimleri belli oldu! 6 şehre ve Mekke'ye ateş düştü! Yürek yakan hikayeler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına vize muafiyeti geldi
ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına vize muafiyeti geldi
İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç halasını satırla öldürdü! Ardından...
İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç halasını satırla öldürdü! Ardından...
Sancaktepe'de bir binada yoğun dumana maruz kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Sancaktepe'de bir binada yoğun dumana maruz kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Eşiyle tartışan komşusunu vurdu: 1 ağır yaralı!
Eşiyle tartışan komşusunu vurdu: 1 ağır yaralı!
81 ilde 'Sis' Operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
81 ilde 'Sis' Operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Japonya 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı
Japonya 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı
6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı
6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı
Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...
Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...
Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı!
Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı!
AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu
AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu