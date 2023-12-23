BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  DÜNYA

Japonya 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı

Japonya 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı

Japonya'da hükümet, 2024 mali yılı için ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayırdı.

Abone ol

Asya-Pasifik'teki güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda hükümet, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında savunmaya 7,9 trilyon yen ayırma kararı aldı.

Hükümet söz konusu bütçeyi resmen onayladı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kayda geçti.

Rekor düzeydeki bütçeyle, uzun menzilli füzelerin üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı
6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı
6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı
Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...
Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...
Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı!
Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı!
AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu
AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu
İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı
İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı
Özgür Özel Filistin'e gidiyor! İzmir ve Aydın adayları için tarih verdi
Özgür Özel Filistin'e gidiyor! İzmir ve Aydın adayları için tarih verdi
Felipe Melo ortalığı birbirine kattı
Felipe Melo ortalığı birbirine kattı
Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı
Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Manchester City oldu
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Manchester City oldu
Angelino için Leipzig cephesinden açıklama
Angelino için Leipzig cephesinden açıklama
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor