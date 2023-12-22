Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

"Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecek"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir.