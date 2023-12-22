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G.Saray'da Ziyech mesaisi! Derbide olacak mı?

G.Saray'da Ziyech mesaisi! Derbide olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızlı takımda durumu merak edilen isimlerden Ziyech, takımdan ayrı çalıştı.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

ZİYECH VE DAVİNSON AYRI ÇALIŞTI

Antrenman topa sahip olma ve hücum varyasyonlarıyla sona erdi. Öte yandan sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech takımdan ayrı çalıştı. Sağlık ekibinin derbide sahada olması için yoğun mesai harcadığı Faslı futbolcunun Fenerbahçe maçında forma giymesine engel bir durumun bulunmadığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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