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Türkiye'den İsveç açıklaması! Dünyanın beklediği tarih...

Türkiye'den İsveç açıklaması! Dünyanın beklediği tarih...

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü 26 Aralık salı günü saat 15:00'te görüşecek.

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TBMM Dışişleri Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, komisyon, 26 Aralık Salı saat 15.00'te toplanacak.

Toplantıda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak.

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI OYLANACAK

Gündemin 10. sırasında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yer aldı.

16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan teklifin müzakereleri ertelenmişti.

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